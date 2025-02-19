통화 / RUSHB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RUSHB: Rush Enterprises Inc - Class B
59.03 USD 0.81 (1.35%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RUSHB 환율이 오늘 -1.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 58.15이고 고가는 59.84이었습니다.
Rush Enterprises Inc - Class B 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RUSHB News
- Rush B earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Rush Enterprises boosts stock buyback program by $50 million
- Rush Enterprises Reports Shareholder Voting Results
- Rush Enterprises May Face A Challenging Macroeconomic Environment In 2025 (RUSHA)
- Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
58.15 59.84
년간 변동
43.80 61.55
- 이전 종가
- 59.84
- 시가
- 59.84
- Bid
- 59.03
- Ask
- 59.33
- 저가
- 58.15
- 고가
- 59.84
- 볼륨
- 190
- 일일 변동
- -1.35%
- 월 변동
- 2.75%
- 6개월 변동
- 2.86%
- 년간 변동율
- 24.80%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K