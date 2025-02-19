Valute / RUSHB
RUSHB: Rush Enterprises Inc - Class B
59.03 USD 0.81 (1.35%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RUSHB ha avuto una variazione del -1.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.15 e ad un massimo di 59.84.
Segui le dinamiche di Rush Enterprises Inc - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
58.15 59.84
Intervallo Annuale
43.80 61.55
- Chiusura Precedente
- 59.84
- Apertura
- 59.84
- Bid
- 59.03
- Ask
- 59.33
- Minimo
- 58.15
- Massimo
- 59.84
- Volume
- 190
- Variazione giornaliera
- -1.35%
- Variazione Mensile
- 2.75%
- Variazione Semestrale
- 2.86%
- Variazione Annuale
- 24.80%
20 settembre, sabato