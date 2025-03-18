Dövizler / RSPU
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RSPU: Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
74.58 USD 0.23 (0.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RSPU fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 74.29 ve Yüksek fiyatı olarak 74.58 aralığında işlem gördü.
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RSPU haberleri
- Should You Invest in the Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU)?
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- VPU ETF: Utilities Dashboard For September (NYSEARCA:VPU)
- IDU: Managing Downside Risk With This Passive Cap-Weighted Utilities ETF (NYSEARCA:IDU)
- UTES: Active Utilities ETF Focused On Total Return (NYSEARCA:UTES)
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Is Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) a Strong ETF Right Now?
- Utilities Take Lead As Top U.S. Equity Sector Performer This Year
- Utilities Witness Longest Win Streak Since 2009: ETFs to Play
- RSPU: Preparing For The Eventual Market Pull Back (NYSEARCA:RSPU)
- Should You Invest in the Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU)?
- IDU ETF: Utilities Dashboard For July
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- FUTY: Utilities Dashboard For June 2025 (NYSEARCA:FUTY)
- XLU ETF: A Look At Structure And Composition Of This Popular Utility ETF (NYSEARCA:XLU)
- Chart Of The Day: Do Utilities Offer A Little Bit Of Everything Now?
- U.S. Equities: Getting Granular On Market Insights And Sector Trends
- Trump's Great American Reset: China, Tariffs, And What Could Go Wrong
- Anatomy Of A Market Crisis: Tariffs, Markets And The Economy
- Volatility Brings Changes To Market Leadership
- JXI ETF: Utilities Dashboard For March (NYSEARCA:JXI)
Günlük aralık
74.29 74.58
Yıllık aralık
62.66 75.96
- Önceki kapanış
- 74.35
- Açılış
- 74.53
- Satış
- 74.58
- Alış
- 74.88
- Düşük
- 74.29
- Yüksek
- 74.58
- Hacim
- 8
- Günlük değişim
- 0.31%
- Aylık değişim
- 1.17%
- 6 aylık değişim
- 7.22%
- Yıllık değişim
- 9.23%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
- $-251.312 B
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-439.822 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%