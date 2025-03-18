FiyatlarBölümler
RSPU
RSPU: Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

74.58 USD 0.23 (0.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RSPU fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 74.29 ve Yüksek fiyatı olarak 74.58 aralığında işlem gördü.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
74.29 74.58
Yıllık aralık
62.66 75.96
Önceki kapanış
74.35
Açılış
74.53
Satış
74.58
Alış
74.88
Düşük
74.29
Yüksek
74.58
Hacim
8
Günlük değişim
0.31%
Aylık değişim
1.17%
6 aylık değişim
7.22%
Yıllık değişim
9.23%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
$​-251.312 B
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%