RSPU: Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
74.58 USD 0.23 (0.31%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RSPU de hoy ha cambiado un 0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 74.29, mientras que el máximo ha alcanzado 74.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
74.29 74.58
Rango anual
62.66 75.96
- Cierres anteriores
- 74.35
- Open
- 74.53
- Bid
- 74.58
- Ask
- 74.88
- Low
- 74.29
- High
- 74.58
- Volumen
- 8
- Cambio diario
- 0.31%
- Cambio mensual
- 1.17%
- Cambio a 6 meses
- 7.22%
- Cambio anual
- 9.23%
