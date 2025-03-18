Währungen / RSPU
RSPU: Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
74.58 USD 0.23 (0.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RSPU hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.29 bis zu einem Hoch von 74.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RSPU News
Tagesspanne
74.29 74.58
Jahresspanne
62.66 75.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 74.35
- Eröffnung
- 74.53
- Bid
- 74.58
- Ask
- 74.88
- Tief
- 74.29
- Hoch
- 74.58
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.31%
- Monatsänderung
- 1.17%
- 6-Monatsänderung
- 7.22%
- Jahresänderung
- 9.23%
