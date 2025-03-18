KurseKategorien
RSPU: Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

74.58 USD 0.23 (0.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RSPU hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.29 bis zu einem Hoch von 74.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
74.29 74.58
Jahresspanne
62.66 75.96
Vorheriger Schlusskurs
74.35
Eröffnung
74.53
Bid
74.58
Ask
74.88
Tief
74.29
Hoch
74.58
Volumen
8
Tagesänderung
0.31%
Monatsänderung
1.17%
6-Monatsänderung
7.22%
Jahresänderung
9.23%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
$​-251.312 B
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%