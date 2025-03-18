Валюты / RSPU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RSPU: Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
74.58 USD 0.23 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RSPU за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.29, а максимальная — 74.58.
Следите за динамикой Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RSPU
- Should You Invest in the Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU)?
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- VPU ETF: Utilities Dashboard For September (NYSEARCA:VPU)
- IDU: Managing Downside Risk With This Passive Cap-Weighted Utilities ETF (NYSEARCA:IDU)
- UTES: Active Utilities ETF Focused On Total Return (NYSEARCA:UTES)
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Is Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) a Strong ETF Right Now?
- Utilities Take Lead As Top U.S. Equity Sector Performer This Year
- Utilities Witness Longest Win Streak Since 2009: ETFs to Play
- RSPU: Preparing For The Eventual Market Pull Back (NYSEARCA:RSPU)
- Should You Invest in the Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU)?
- IDU ETF: Utilities Dashboard For July
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- FUTY: Utilities Dashboard For June 2025 (NYSEARCA:FUTY)
- XLU ETF: A Look At Structure And Composition Of This Popular Utility ETF (NYSEARCA:XLU)
- Chart Of The Day: Do Utilities Offer A Little Bit Of Everything Now?
- U.S. Equities: Getting Granular On Market Insights And Sector Trends
- Trump's Great American Reset: China, Tariffs, And What Could Go Wrong
- Anatomy Of A Market Crisis: Tariffs, Markets And The Economy
- Volatility Brings Changes To Market Leadership
- JXI ETF: Utilities Dashboard For March (NYSEARCA:JXI)
Дневной диапазон
74.29 74.58
Годовой диапазон
62.66 75.96
- Предыдущее закрытие
- 74.35
- Open
- 74.53
- Bid
- 74.58
- Ask
- 74.88
- Low
- 74.29
- High
- 74.58
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 1.17%
- 6-месячное изменение
- 7.22%
- Годовое изменение
- 9.23%
23 сентября, вторник
12:30
USD
- Акт.
- $-251.312 млрд
- Прог.
- $-406.051 млрд
- Пред.
- $-439.822 млрд
13:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 4.04 млн
- Пред.
- 4.01 млн
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -2.0%
- Пред.
- 2.0%
16:35
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.641%