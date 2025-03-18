КотировкиРазделы
RSPU: Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

74.58 USD 0.23 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RSPU за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.29, а максимальная — 74.58.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
74.29 74.58
Годовой диапазон
62.66 75.96
Предыдущее закрытие
74.35
Open
74.53
Bid
74.58
Ask
74.88
Low
74.29
High
74.58
Объем
8
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
1.17%
6-месячное изменение
7.22%
Годовое изменение
9.23%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
$​-251.312 млрд
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-439.822 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%