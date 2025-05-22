FiyatlarBölümler
Dövizler / RRBI
Geri dön - Hisse senetleri

RRBI: Red River Bancshares Inc

66.12 USD 1.75 (2.58%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RRBI fiyatı bugün -2.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.40 ve Yüksek fiyatı olarak 67.73 aralığında işlem gördü.

Red River Bancshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RRBI haberleri

Günlük aralık
65.40 67.73
Yıllık aralık
46.33 67.98
Önceki kapanış
67.87
Açılış
67.73
Satış
66.12
Alış
66.42
Düşük
65.40
Yüksek
67.73
Hacim
77
Günlük değişim
-2.58%
Aylık değişim
1.41%
6 aylık değişim
29.39%
Yıllık değişim
30.52%
21 Eylül, Pazar