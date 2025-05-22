Dövizler / RRBI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RRBI: Red River Bancshares Inc
66.12 USD 1.75 (2.58%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RRBI fiyatı bugün -2.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.40 ve Yüksek fiyatı olarak 67.73 aralığında işlem gördü.
Red River Bancshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RRBI haberleri
- Red River Bancshares repurchases 100,000 shares in private transaction
- Red River Bancshares (RRBI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Red River Bancshares earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- Red River Bancshares (RRBI) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Red River Bancshares increases quarterly dividend by 25% to $0.15
- ACNB (ACNB) Q2 Earnings Lag Estimates
- Red River Bancshares (RRBI) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Red River Bancshares, Inc. Announces Private Stock Repurchase
- Red River Bancshares, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend
Günlük aralık
65.40 67.73
Yıllık aralık
46.33 67.98
- Önceki kapanış
- 67.87
- Açılış
- 67.73
- Satış
- 66.12
- Alış
- 66.42
- Düşük
- 65.40
- Yüksek
- 67.73
- Hacim
- 77
- Günlük değişim
- -2.58%
- Aylık değişim
- 1.41%
- 6 aylık değişim
- 29.39%
- Yıllık değişim
- 30.52%
21 Eylül, Pazar