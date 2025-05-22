통화 / RRBI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RRBI: Red River Bancshares Inc
66.12 USD 1.75 (2.58%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RRBI 환율이 오늘 -2.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 65.40이고 고가는 67.73이었습니다.
Red River Bancshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RRBI News
- Red River Bancshares repurchases 100,000 shares in private transaction
- Red River Bancshares (RRBI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Red River Bancshares earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- Red River Bancshares (RRBI) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Red River Bancshares increases quarterly dividend by 25% to $0.15
- ACNB (ACNB) Q2 Earnings Lag Estimates
- Red River Bancshares (RRBI) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Red River Bancshares, Inc. Announces Private Stock Repurchase
- Red River Bancshares, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend
일일 변동 비율
65.40 67.73
년간 변동
46.33 67.98
- 이전 종가
- 67.87
- 시가
- 67.73
- Bid
- 66.12
- Ask
- 66.42
- 저가
- 65.40
- 고가
- 67.73
- 볼륨
- 77
- 일일 변동
- -2.58%
- 월 변동
- 1.41%
- 6개월 변동
- 29.39%
- 년간 변동율
- 30.52%
20 9월, 토요일