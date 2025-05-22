КотировкиРазделы
RRBI: Red River Bancshares Inc

64.57 USD 0.75 (1.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RRBI за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.05, а максимальная — 65.21.

Следите за динамикой Red River Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
64.05 65.21
Годовой диапазон
46.33 66.40
Предыдущее закрытие
65.32
Open
64.70
Bid
64.57
Ask
64.87
Low
64.05
High
65.21
Объем
18
Дневное изменение
-1.15%
Месячное изменение
-0.97%
6-месячное изменение
26.36%
Годовое изменение
27.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.