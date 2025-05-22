Валюты / RRBI
RRBI: Red River Bancshares Inc
64.57 USD 0.75 (1.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RRBI за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.05, а максимальная — 65.21.
Следите за динамикой Red River Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RRBI
- Red River Bancshares repurchases 100,000 shares in private transaction
- Red River Bancshares (RRBI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Red River Bancshares earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- Red River Bancshares (RRBI) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Red River Bancshares increases quarterly dividend by 25% to $0.15
- ACNB (ACNB) Q2 Earnings Lag Estimates
- Red River Bancshares (RRBI) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Red River Bancshares, Inc. Announces Private Stock Repurchase
- Red River Bancshares, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend
Дневной диапазон
64.05 65.21
Годовой диапазон
46.33 66.40
- Предыдущее закрытие
- 65.32
- Open
- 64.70
- Bid
- 64.57
- Ask
- 64.87
- Low
- 64.05
- High
- 65.21
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -1.15%
- Месячное изменение
- -0.97%
- 6-месячное изменение
- 26.36%
- Годовое изменение
- 27.46%
