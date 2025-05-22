通貨 / RRBI
RRBI: Red River Bancshares Inc
67.87 USD 2.53 (3.87%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RRBIの今日の為替レートは、3.87%変化しました。日中、通貨は1あたり64.21の安値と67.98の高値で取引されました。
Red River Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RRBI News
- Red River Bancshares repurchases 100,000 shares in private transaction
- Red River Bancshares (RRBI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Red River Bancshares earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- Red River Bancshares (RRBI) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Red River Bancshares increases quarterly dividend by 25% to $0.15
- ACNB (ACNB) Q2 Earnings Lag Estimates
- Red River Bancshares (RRBI) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Red River Bancshares, Inc. Announces Private Stock Repurchase
- Red River Bancshares, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend
1日のレンジ
64.21 67.98
1年のレンジ
46.33 67.98
- 以前の終値
- 65.34
- 始値
- 65.93
- 買値
- 67.87
- 買値
- 68.17
- 安値
- 64.21
- 高値
- 67.98
- 出来高
- 57
- 1日の変化
- 3.87%
- 1ヶ月の変化
- 4.10%
- 6ヶ月の変化
- 32.82%
- 1年の変化
- 33.97%
