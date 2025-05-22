クォートセクション
通貨 / RRBI
RRBI: Red River Bancshares Inc

67.87 USD 2.53 (3.87%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RRBIの今日の為替レートは、3.87%変化しました。日中、通貨は1あたり64.21の安値と67.98の高値で取引されました。

Red River Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
64.21 67.98
1年のレンジ
46.33 67.98
以前の終値
65.34
始値
65.93
買値
67.87
買値
68.17
安値
64.21
高値
67.98
出来高
57
1日の変化
3.87%
1ヶ月の変化
4.10%
6ヶ月の変化
32.82%
1年の変化
33.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K