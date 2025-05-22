Divisas / RRBI
RRBI: Red River Bancshares Inc
65.34 USD 0.77 (1.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RRBI de hoy ha cambiado un 1.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 64.48, mientras que el máximo ha alcanzado 66.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Red River Bancshares Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
RRBI News
- Red River Bancshares repurchases 100,000 shares in private transaction
- Red River Bancshares (RRBI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Red River Bancshares earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- Red River Bancshares (RRBI) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Red River Bancshares increases quarterly dividend by 25% to $0.15
- ACNB (ACNB) Q2 Earnings Lag Estimates
- Red River Bancshares (RRBI) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Red River Bancshares, Inc. Announces Private Stock Repurchase
- Red River Bancshares, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend
Rango diario
64.48 66.18
Rango anual
46.33 66.40
- Cierres anteriores
- 64.57
- Open
- 64.90
- Bid
- 65.34
- Ask
- 65.64
- Low
- 64.48
- High
- 66.18
- Volumen
- 57
- Cambio diario
- 1.19%
- Cambio mensual
- 0.21%
- Cambio a 6 meses
- 27.87%
- Cambio anual
- 28.98%
