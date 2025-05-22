Währungen / RRBI
RRBI: Red River Bancshares Inc
67.22 USD 0.65 (0.96%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RRBI hat sich für heute um -0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.04 bis zu einem Hoch von 67.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Red River Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RRBI News
- Red River Bancshares repurchases 100,000 shares in private transaction
- Red River Bancshares (RRBI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Red River Bancshares earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- Red River Bancshares (RRBI) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Red River Bancshares increases quarterly dividend by 25% to $0.15
- ACNB (ACNB) Q2 Earnings Lag Estimates
- Red River Bancshares (RRBI) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Red River Bancshares, Inc. Announces Private Stock Repurchase
- Red River Bancshares, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend
Tagesspanne
67.04 67.73
Jahresspanne
46.33 67.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.87
- Eröffnung
- 67.73
- Bid
- 67.22
- Ask
- 67.52
- Tief
- 67.04
- Hoch
- 67.73
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -0.96%
- Monatsänderung
- 3.10%
- 6-Monatsänderung
- 31.55%
- Jahresänderung
- 32.69%
