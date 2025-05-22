KurseKategorien
Währungen / RRBI
Zurück zum Aktien

RRBI: Red River Bancshares Inc

67.22 USD 0.65 (0.96%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RRBI hat sich für heute um -0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.04 bis zu einem Hoch von 67.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die Red River Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RRBI News

Tagesspanne
67.04 67.73
Jahresspanne
46.33 67.98
Vorheriger Schlusskurs
67.87
Eröffnung
67.73
Bid
67.22
Ask
67.52
Tief
67.04
Hoch
67.73
Volumen
21
Tagesänderung
-0.96%
Monatsänderung
3.10%
6-Monatsänderung
31.55%
Jahresänderung
32.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K