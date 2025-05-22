CotationsSections
RRBI
RRBI: Red River Bancshares Inc

66.12 USD 1.75 (2.58%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RRBI a changé de -2.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 65.40 et à un maximum de 67.73.

Suivez la dynamique Red River Bancshares Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
65.40 67.73
Range Annuel
46.33 67.98
Clôture Précédente
67.87
Ouverture
67.73
Bid
66.12
Ask
66.42
Plus Bas
65.40
Plus Haut
67.73
Volume
77
Changement quotidien
-2.58%
Changement Mensuel
1.41%
Changement à 6 Mois
29.39%
Changement Annuel
30.52%
