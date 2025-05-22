QuotazioniSezioni
RRBI
RRBI: Red River Bancshares Inc

66.12 USD 1.75 (2.58%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RRBI ha avuto una variazione del -2.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 65.40 e ad un massimo di 67.73.

Segui le dinamiche di Red River Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
65.40 67.73
Intervallo Annuale
46.33 67.98
Chiusura Precedente
67.87
Apertura
67.73
Bid
66.12
Ask
66.42
Minimo
65.40
Massimo
67.73
Volume
77
Variazione giornaliera
-2.58%
Variazione Mensile
1.41%
Variazione Semestrale
29.39%
Variazione Annuale
30.52%
