RRBI: Red River Bancshares Inc
66.12 USD 1.75 (2.58%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RRBI ha avuto una variazione del -2.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 65.40 e ad un massimo di 67.73.
Segui le dinamiche di Red River Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
65.40 67.73
Intervallo Annuale
46.33 67.98
- Chiusura Precedente
- 67.87
- Apertura
- 67.73
- Bid
- 66.12
- Ask
- 66.42
- Minimo
- 65.40
- Massimo
- 67.73
- Volume
- 77
- Variazione giornaliera
- -2.58%
- Variazione Mensile
- 1.41%
- Variazione Semestrale
- 29.39%
- Variazione Annuale
- 30.52%
20 settembre, sabato