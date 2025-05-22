货币 / RRBI
RRBI: Red River Bancshares Inc
64.96 USD 0.39 (0.60%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RRBI汇率已更改0.60%。当日，交易品种以低点64.90和高点64.96进行交易。
关注Red River Bancshares Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RRBI新闻
- Red River Bancshares repurchases 100,000 shares in private transaction
- Red River Bancshares (RRBI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Red River Bancshares earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- Red River Bancshares (RRBI) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Red River Bancshares increases quarterly dividend by 25% to $0.15
- ACNB (ACNB) Q2 Earnings Lag Estimates
- Red River Bancshares (RRBI) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Red River Bancshares, Inc. Announces Private Stock Repurchase
- Red River Bancshares, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend
日范围
64.90 64.96
年范围
46.33 66.40
- 前一天收盘价
- 64.57
- 开盘价
- 64.90
- 卖价
- 64.96
- 买价
- 65.26
- 最低价
- 64.90
- 最高价
- 64.96
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.60%
- 月变化
- -0.37%
- 6个月变化
- 27.12%
- 年变化
- 28.23%
