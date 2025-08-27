FiyatlarBölümler
RR: Richtech Robotics Inc - Class B

4.45 USD 0.04 (0.89%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RR fiyatı bugün -0.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.32 ve Yüksek fiyatı olarak 4.95 aralığında işlem gördü.

Richtech Robotics Inc - Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
4.32 4.95
Yıllık aralık
0.52 5.20
Önceki kapanış
4.49
Açılış
4.70
Satış
4.45
Alış
4.75
Düşük
4.32
Yüksek
4.95
Hacim
44.378 K
Günlük değişim
-0.89%
Aylık değişim
57.24%
6 aylık değişim
124.75%
Yıllık değişim
436.14%
21 Eylül, Pazar