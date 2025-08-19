Moedas / RR
RR: Richtech Robotics Inc - Class B
4.36 USD 0.38 (9.55%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RR para hoje mudou para 9.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.10 e o mais alto foi 4.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Richtech Robotics Inc - Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RR Notícias
- Richtech Robotics Shares Drop After $100M Stock Offering Announcement - Richtech Robotics (NASDAQ:RR)
- Richtech Robotics: Some Progress But Valuation Remains Out Of Whack - Sell (NASDAQ:RR)
- Richtech Stock Is Trending Wednesday: What's Going On? - Richtech Robotics (NASDAQ:RR)
- Freedom Broker downgrades Richtech Robotics stock rating to Sell on valuation concerns
- Richtech Robotics (RR) Expands in China With $4 Million Sales Agreement
Faixa diária
4.10 4.65
Faixa anual
0.52 5.20
- Fechamento anterior
- 3.98
- Open
- 4.20
- Bid
- 4.36
- Ask
- 4.66
- Low
- 4.10
- High
- 4.65
- Volume
- 23.758 K
- Mudança diária
- 9.55%
- Mudança mensal
- 54.06%
- Mudança de 6 meses
- 120.20%
- Mudança anual
- 425.30%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh