RR
RR: Richtech Robotics Inc - Class B

4.49 USD 0.51 (12.81%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RRの今日の為替レートは、12.81%変化しました。日中、通貨は1あたり4.10の安値と4.65の高値で取引されました。

Richtech Robotics Inc - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.10 4.65
1年のレンジ
0.52 5.20
以前の終値
3.98
始値
4.20
買値
4.49
買値
4.79
安値
4.10
高値
4.65
出来高
34.919 K
1日の変化
12.81%
1ヶ月の変化
58.66%
6ヶ月の変化
126.77%
1年の変化
440.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K