RR: Richtech Robotics Inc - Class B
4.49 USD 0.51 (12.81%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RRの今日の為替レートは、12.81%変化しました。日中、通貨は1あたり4.10の安値と4.65の高値で取引されました。
Richtech Robotics Inc - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RR News
- Diageo、ジョン・リシュトンを非常勤取締役に任命
- Richtech Robotics Shares Drop After $100M Stock Offering Announcement - Richtech Robotics (NASDAQ:RR)
- Richtech Robotics: Some Progress But Valuation Remains Out Of Whack - Sell (NASDAQ:RR)
- Richtech Stock Is Trending Wednesday: What's Going On? - Richtech Robotics (NASDAQ:RR)
- Freedom Broker downgrades Richtech Robotics stock rating to Sell on valuation concerns
- Richtech Robotics (RR) Expands in China With $4 Million Sales Agreement
1日のレンジ
4.10 4.65
1年のレンジ
0.52 5.20
- 以前の終値
- 3.98
- 始値
- 4.20
- 買値
- 4.49
- 買値
- 4.79
- 安値
- 4.10
- 高値
- 4.65
- 出来高
- 34.919 K
- 1日の変化
- 12.81%
- 1ヶ月の変化
- 58.66%
- 6ヶ月の変化
- 126.77%
- 1年の変化
- 440.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K