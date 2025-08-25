Devises / RR
RR: Richtech Robotics Inc - Class B
4.45 USD 0.04 (0.89%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RR a changé de -0.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.32 et à un maximum de 4.95.
Suivez la dynamique Richtech Robotics Inc - Class B. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RR Nouvelles
- Comment les entreprises industrielles exploitent-elles l’IA pour stimuler leur croissance ?
- L’objectif de prix de l’action Richtech Robotics relevé à 6$ par H.C. Wainwright
- Richtech Robotics stock price target raised to $6 by H.C. Wainwright
- Richtech Robotics Shares Drop After $100M Stock Offering Announcement - Richtech Robotics (NASDAQ:RR)
- Richtech Robotics: Some Progress But Valuation Remains Out Of Whack - Sell (NASDAQ:RR)
- Richtech Stock Is Trending Wednesday: What's Going On? - Richtech Robotics (NASDAQ:RR)
- Freedom Broker downgrades Richtech Robotics stock rating to Sell on valuation concerns
Range quotidien
4.32 4.95
Range Annuel
0.52 5.20
- Clôture Précédente
- 4.49
- Ouverture
- 4.70
- Bid
- 4.45
- Ask
- 4.75
- Plus Bas
- 4.32
- Plus Haut
- 4.95
- Volume
- 44.378 K
- Changement quotidien
- -0.89%
- Changement Mensuel
- 57.24%
- Changement à 6 Mois
- 124.75%
- Changement Annuel
- 436.14%
20 septembre, samedi