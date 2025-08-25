통화 / RR
RR: Richtech Robotics Inc - Class B
4.45 USD 0.04 (0.89%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RR 환율이 오늘 -0.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.32이고 고가는 4.95이었습니다.
Richtech Robotics Inc - Class B 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
RR News
- Richtech Robotics 목표 주가, H.C. Wainwright, 6달러로 상향
- 골드만삭스, Rolls-Royce 목표가 ’매수’ 제시, 턴어라운드 주목
- 골드만삭스, EU 방산·항공 산업 분석 개시: BAE, 에어버스 등 주요 종목 선정
- JP모건, 3분기 앞두고 유럽 관심 종목 17개 추가
- Richtech Robotics Shares Drop After $100M Stock Offering Announcement - Richtech Robotics (NASDAQ:RR)
- Richtech Robotics: Some Progress But Valuation Remains Out Of Whack - Sell (NASDAQ:RR)
- Richtech Stock Is Trending Wednesday: What's Going On? - Richtech Robotics (NASDAQ:RR)
- Freedom Broker downgrades Richtech Robotics stock rating to Sell on valuation concerns
일일 변동 비율
4.32 4.95
년간 변동
0.52 5.20
20 9월, 토요일