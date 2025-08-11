Валюты / RR
RR: Richtech Robotics Inc - Class B
3.87 USD 0.02 (0.51%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RR за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.68, а максимальная — 4.25.
Следите за динамикой Richtech Robotics Inc - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RR
- Diageo назначает Джона Риштона неисполнительным директором
- JPMorgan назвал фаворитов в Европе в преддверии сезона отчетов
- JPMorgan adds 17 names to European Catalyst Watch ahead of ’pivotal’ Q3 season
- FTSE 100 ticks higher on a boost from miners; Anglo American soars
- London stocks edge higher led by industrials, banks; US jobs data in focus
- London stocks rebound led by mining and healthcare after worst day in five months
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.05%
- Rolls-Royce denies report of IPO plans for small nuclear reactor unit
- Affirm Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ambarella, IREN, Petco Health and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- UK shares dip as banks weigh
- Richtech Robotics Shares Drop After $100M Stock Offering Announcement - Richtech Robotics (NASDAQ:RR)
- Richtech Robotics: Some Progress But Valuation Remains Out Of Whack - Sell (NASDAQ:RR)
- Richtech Stock Is Trending Wednesday: What's Going On? - Richtech Robotics (NASDAQ:RR)
- Freedom Broker downgrades Richtech Robotics stock rating to Sell on valuation concerns
- Kohl's Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MongoDB, Canada Goose, Donaldson Company And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Coty (NYSE:COTY)
- MongoDB, EchoStar lead market cap stock movers on Wednesday
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Richtech Robotics (RR) Expands in China With $4 Million Sales Agreement
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 1.04%
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.38%
- S&P Global upgrades Rolls-Royce to ’BBB+’ on improved cash flow
- Financials dominate BofA’s Beat Factor Top 10 for August
- Richtech (RR) Reports Q3 Loss, Lags Revenue Estimates
Дневной диапазон
3.68 4.25
Годовой диапазон
0.52 5.20
- Предыдущее закрытие
- 3.89
- Open
- 3.94
- Bid
- 3.87
- Ask
- 4.17
- Low
- 3.68
- High
- 4.25
- Объем
- 35.565 K
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- 36.75%
- 6-месячное изменение
- 95.45%
- Годовое изменение
- 366.27%
