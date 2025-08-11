货币 / RR
RR: Richtech Robotics Inc - Class B
3.96 USD 0.09 (2.33%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RR汇率已更改2.33%。当日，交易品种以低点3.77和高点4.24进行交易。
关注Richtech Robotics Inc - Class B动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RR新闻
- Richtech Robotics Shares Drop After $100M Stock Offering Announcement - Richtech Robotics (NASDAQ:RR)
- Richtech Robotics: Some Progress But Valuation Remains Out Of Whack - Sell (NASDAQ:RR)
- Richtech Stock Is Trending Wednesday: What's Going On? - Richtech Robotics (NASDAQ:RR)
- Freedom Broker downgrades Richtech Robotics stock rating to Sell on valuation concerns
- Richtech Robotics (RR) Expands in China With $4 Million Sales Agreement
- Richtech (RR) Reports Q3 Loss, Lags Revenue Estimates
日范围
3.77 4.24
年范围
0.52 5.20
- 前一天收盘价
- 3.87
- 开盘价
- 3.87
- 卖价
- 3.96
- 买价
- 4.26
- 最低价
- 3.77
- 最高价
- 4.24
- 交易量
- 21.393 K
- 日变化
- 2.33%
- 月变化
- 39.93%
- 6个月变化
- 100.00%
- 年变化
- 377.11%
