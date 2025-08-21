Währungen / RR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RR: Richtech Robotics Inc - Class B
4.49 USD 0.51 (12.81%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RR hat sich für heute um 12.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.10 bis zu einem Hoch von 4.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Richtech Robotics Inc - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RR News
- Richtech Robotics: H.C. Wainwright hebt Kursziel auf 6,00 US-Dollar an
- Richtech Robotics stock price target raised to $6 by H.C. Wainwright
- Goldman Sachs startet Coverage für Rolls-Royce mit Kaufempfehlung – Turnaround als Treiber
- Goldman Sachs initiates Rolls-Royce stock with Buy rating on turnaround
- Goldman starts coverage on EU defense, aerospace: BAE, Airbus among top picks
- London stocks rise after Fed cuts rates as expected; focus on Bank of England
- Diageo beruft John Rishton zum Non-Executive Director
- JPMorgan adds 17 names to European Catalyst Watch ahead of ’pivotal’ Q3 season
- FTSE 100 ticks higher on a boost from miners; Anglo American soars
- London stocks edge higher led by industrials, banks; US jobs data in focus
- London stocks rebound led by mining and healthcare after worst day in five months
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.05%
- Rolls-Royce denies report of IPO plans for small nuclear reactor unit
- Affirm Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ambarella, IREN, Petco Health and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- UK shares dip as banks weigh
- Richtech Robotics Shares Drop After $100M Stock Offering Announcement - Richtech Robotics (NASDAQ:RR)
- Richtech Robotics: Some Progress But Valuation Remains Out Of Whack - Sell (NASDAQ:RR)
- Richtech Stock Is Trending Wednesday: What's Going On? - Richtech Robotics (NASDAQ:RR)
- Freedom Broker downgrades Richtech Robotics stock rating to Sell on valuation concerns
- Kohl's Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MongoDB, Canada Goose, Donaldson Company And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Coty (NYSE:COTY)
- MongoDB, EchoStar lead market cap stock movers on Wednesday
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Richtech Robotics (RR) Expands in China With $4 Million Sales Agreement
Tagesspanne
4.10 4.65
Jahresspanne
0.52 5.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.98
- Eröffnung
- 4.20
- Bid
- 4.49
- Ask
- 4.79
- Tief
- 4.10
- Hoch
- 4.65
- Volumen
- 34.919 K
- Tagesänderung
- 12.81%
- Monatsänderung
- 58.66%
- 6-Monatsänderung
- 126.77%
- Jahresänderung
- 440.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K