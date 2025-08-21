KurseKategorien
RR: Richtech Robotics Inc - Class B

4.49 USD 0.51 (12.81%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RR hat sich für heute um 12.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.10 bis zu einem Hoch von 4.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Richtech Robotics Inc - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
4.10 4.65
Jahresspanne
0.52 5.20
Vorheriger Schlusskurs
3.98
Eröffnung
4.20
Bid
4.49
Ask
4.79
Tief
4.10
Hoch
4.65
Volumen
34.919 K
Tagesänderung
12.81%
Monatsänderung
58.66%
6-Monatsänderung
126.77%
Jahresänderung
440.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
19:30
USD
19:30
USD
