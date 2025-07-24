Dövizler / ROP
ROP: Roper Technologies Inc
504.62 USD 4.39 (0.86%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ROP fiyatı bugün -0.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 502.95 ve Yüksek fiyatı olarak 509.47 aralığında işlem gördü.
Roper Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ROP haberleri
Günlük aralık
502.95 509.47
Yıllık aralık
499.00 595.17
- Önceki kapanış
- 509.01
- Açılış
- 508.51
- Satış
- 504.62
- Alış
- 504.92
- Düşük
- 502.95
- Yüksek
- 509.47
- Hacim
- 1.942 K
- Günlük değişim
- -0.86%
- Aylık değişim
- -3.72%
- 6 aylık değişim
- -13.98%
- Yıllık değişim
- -9.08%
21 Eylül, Pazar