FiyatlarBölümler
Dövizler / ROP
Geri dön - Hisse senetleri

ROP: Roper Technologies Inc

504.62 USD 4.39 (0.86%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ROP fiyatı bugün -0.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 502.95 ve Yüksek fiyatı olarak 509.47 aralığında işlem gördü.

Roper Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ROP haberleri

Günlük aralık
502.95 509.47
Yıllık aralık
499.00 595.17
Önceki kapanış
509.01
Açılış
508.51
Satış
504.62
Alış
504.92
Düşük
502.95
Yüksek
509.47
Hacim
1.942 K
Günlük değişim
-0.86%
Aylık değişim
-3.72%
6 aylık değişim
-13.98%
Yıllık değişim
-9.08%
21 Eylül, Pazar