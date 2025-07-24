통화 / ROP
ROP: Roper Technologies Inc
504.62 USD 4.39 (0.86%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ROP 환율이 오늘 -0.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 502.95이고 고가는 509.47이었습니다.
Roper Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ROP News
일일 변동 비율
502.95 509.47
년간 변동
499.00 595.17
- 이전 종가
- 509.01
- 시가
- 508.51
- Bid
- 504.62
- Ask
- 504.92
- 저가
- 502.95
- 고가
- 509.47
- 볼륨
- 1.942 K
- 일일 변동
- -0.86%
- 월 변동
- -3.72%
- 6개월 변동
- -13.98%
- 년간 변동율
- -9.08%
