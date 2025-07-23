货币 / ROP
ROP: Roper Technologies Inc
502.30 USD 2.93 (0.58%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ROP汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点499.00和高点506.25进行交易。
关注Roper Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
499.00 506.25
年范围
499.00 595.17
- 前一天收盘价
- 505.23
- 开盘价
- 505.20
- 卖价
- 502.30
- 买价
- 502.60
- 最低价
- 499.00
- 最高价
- 506.25
- 交易量
- 3.332 K
- 日变化
- -0.58%
- 月变化
- -4.16%
- 6个月变化
- -14.38%
- 年变化
- -9.50%
