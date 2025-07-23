Moedas / ROP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ROP: Roper Technologies Inc
509.65 USD 7.35 (1.46%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ROP para hoje mudou para 1.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 503.74 e o mais alto foi 517.44.
Veja a dinâmica do par de moedas Roper Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ROP Notícias
- Ações da Roper Technologies atingem mínima de 52 semanas a US$ 499,45
- Roper Technologies stock hits 52-week low at $499.45
- Roper's Application Software Growth Picks Up: A Sign of More Upside?
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Reasons to Hold Roper Technologies in Your Portfolio Now
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Roper Technologies (ROP) Down 5.5% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- AI Isn't Eating These Software Stocks, Analyst Says
- Barclays shifts multi-industry ratings as it sees selective upside in second half
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Roper Technologies completes $2 billion senior notes offering
- Wasatch Global Select Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAGSX)
- Roper Technologies prices $2 billion in senior notes offering
- Aderant to acquire HerculesAI’s legal tech assets, boosting AI capabilities
- These 2 Computer and Technology Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- Baron Asset Fund Q2 2025 Shareholder Letter (MUTF:BARAX)
- DAT to acquire Convoy Platform from Flexport, adding automation tech
- Frontline Education names Joel Sackett as new chief product officer
- Best Dividend Aristocrats For August 2025
- NZS Capital Q2 2025 Shareholder Letter
- Roper Technologies: Strong Fundamentals And Attractive Valuation Make It A Buy (NASDAQ:ROP)
- Akre Focus Fund Q2 2025 Commentary (AKRIX)
- Conestoga Mid Cap Composite Q2 2025 Commentary
Faixa diária
503.74 517.44
Faixa anual
499.00 595.17
- Fechamento anterior
- 502.30
- Open
- 504.38
- Bid
- 509.65
- Ask
- 509.95
- Low
- 503.74
- High
- 517.44
- Volume
- 1.772 K
- Mudança diária
- 1.46%
- Mudança mensal
- -2.76%
- Mudança de 6 meses
- -13.13%
- Mudança anual
- -8.17%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh