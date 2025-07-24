Valute / ROP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ROP: Roper Technologies Inc
504.62 USD 4.39 (0.86%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ROP ha avuto una variazione del -0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 502.95 e ad un massimo di 509.47.
Segui le dinamiche di Roper Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ROP News
- Applied Industrial's Engineered Solutions Growth Picks Up: More Upside to Come?
- Il titolo di Roper Technologies tocca il minimo di 52 settimane a $499,45
- Roper Technologies stock hits 52-week low at $499.45
- Roper's Application Software Growth Picks Up: A Sign of More Upside?
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Reasons to Hold Roper Technologies in Your Portfolio Now
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Roper Technologies (ROP) Down 5.5% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- AI Isn't Eating These Software Stocks, Analyst Says
- Barclays shifts multi-industry ratings as it sees selective upside in second half
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Roper Technologies completes $2 billion senior notes offering
- Wasatch Global Select Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAGSX)
- Roper Technologies prices $2 billion in senior notes offering
- Aderant to acquire HerculesAI’s legal tech assets, boosting AI capabilities
- These 2 Computer and Technology Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- Baron Asset Fund Q2 2025 Shareholder Letter (MUTF:BARAX)
- DAT to acquire Convoy Platform from Flexport, adding automation tech
- Frontline Education names Joel Sackett as new chief product officer
- Best Dividend Aristocrats For August 2025
- NZS Capital Q2 2025 Shareholder Letter
- Roper Technologies: Strong Fundamentals And Attractive Valuation Make It A Buy (NASDAQ:ROP)
- Akre Focus Fund Q2 2025 Commentary (AKRIX)
Intervallo Giornaliero
502.95 509.47
Intervallo Annuale
499.00 595.17
- Chiusura Precedente
- 509.01
- Apertura
- 508.51
- Bid
- 504.62
- Ask
- 504.92
- Minimo
- 502.95
- Massimo
- 509.47
- Volume
- 1.942 K
- Variazione giornaliera
- -0.86%
- Variazione Mensile
- -3.72%
- Variazione Semestrale
- -13.98%
- Variazione Annuale
- -9.08%
20 settembre, sabato