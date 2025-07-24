QuotazioniSezioni
ROP: Roper Technologies Inc

504.62 USD 4.39 (0.86%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ROP ha avuto una variazione del -0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 502.95 e ad un massimo di 509.47.

Segui le dinamiche di Roper Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
502.95 509.47
Intervallo Annuale
499.00 595.17
Chiusura Precedente
509.01
Apertura
508.51
Bid
504.62
Ask
504.92
Minimo
502.95
Massimo
509.47
Volume
1.942 K
Variazione giornaliera
-0.86%
Variazione Mensile
-3.72%
Variazione Semestrale
-13.98%
Variazione Annuale
-9.08%
