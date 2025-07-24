Währungen / ROP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ROP: Roper Technologies Inc
509.01 USD 0.64 (0.13%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ROP hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 507.61 bis zu einem Hoch von 513.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Roper Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ROP News
- Applied Industrial's Engineered Solutions Growth Picks Up: More Upside to Come?
- Aktie von Roper Technologies fällt auf 52-Wochen-Tief von 499,45 US-Dollar
- Roper Technologies stock hits 52-week low at $499.45
- Roper's Application Software Growth Picks Up: A Sign of More Upside?
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Reasons to Hold Roper Technologies in Your Portfolio Now
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Roper Technologies (ROP) Down 5.5% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- AI Isn't Eating These Software Stocks, Analyst Says
- Barclays shifts multi-industry ratings as it sees selective upside in second half
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Roper Technologies completes $2 billion senior notes offering
- Wasatch Global Select Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAGSX)
- Roper Technologies prices $2 billion in senior notes offering
- Aderant to acquire HerculesAI’s legal tech assets, boosting AI capabilities
- These 2 Computer and Technology Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- Baron Asset Fund Q2 2025 Shareholder Letter (MUTF:BARAX)
- DAT to acquire Convoy Platform from Flexport, adding automation tech
- Frontline Education names Joel Sackett as new chief product officer
- Best Dividend Aristocrats For August 2025
- NZS Capital Q2 2025 Shareholder Letter
- Roper Technologies: Strong Fundamentals And Attractive Valuation Make It A Buy (NASDAQ:ROP)
- Akre Focus Fund Q2 2025 Commentary (AKRIX)
Tagesspanne
507.61 513.12
Jahresspanne
499.00 595.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 509.65
- Eröffnung
- 509.65
- Bid
- 509.01
- Ask
- 509.31
- Tief
- 507.61
- Hoch
- 513.12
- Volumen
- 1.261 K
- Tagesänderung
- -0.13%
- Monatsänderung
- -2.88%
- 6-Monatsänderung
- -13.23%
- Jahresänderung
- -8.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K