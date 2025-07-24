KurseKategorien
ROP: Roper Technologies Inc

509.01 USD 0.64 (0.13%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ROP hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 507.61 bis zu einem Hoch von 513.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Roper Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
507.61 513.12
Jahresspanne
499.00 595.17
Vorheriger Schlusskurs
509.65
Eröffnung
509.65
Bid
509.01
Ask
509.31
Tief
507.61
Hoch
513.12
Volumen
1.261 K
Tagesänderung
-0.13%
Monatsänderung
-2.88%
6-Monatsänderung
-13.23%
Jahresänderung
-8.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K