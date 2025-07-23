Валюты / ROP
ROP: Roper Technologies Inc
502.30 USD 2.93 (0.58%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ROP за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 499.00, а максимальная — 506.25.
Следите за динамикой Roper Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
499.00 506.25
Годовой диапазон
499.00 595.17
- Предыдущее закрытие
- 505.23
- Open
- 505.20
- Bid
- 502.30
- Ask
- 502.60
- Low
- 499.00
- High
- 506.25
- Объем
- 3.332 K
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- -4.16%
- 6-месячное изменение
- -14.38%
- Годовое изменение
- -9.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.