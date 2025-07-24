Divisas / ROP
ROP: Roper Technologies Inc
509.65 USD 7.35 (1.46%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ROP de hoy ha cambiado un 1.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 503.74, mientras que el máximo ha alcanzado 517.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Roper Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
503.74 517.44
Rango anual
499.00 595.17
- Cierres anteriores
- 502.30
- Open
- 504.38
- Bid
- 509.65
- Ask
- 509.95
- Low
- 503.74
- High
- 517.44
- Volumen
- 1.772 K
- Cambio diario
- 1.46%
- Cambio mensual
- -2.76%
- Cambio a 6 meses
- -13.13%
- Cambio anual
- -8.17%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B