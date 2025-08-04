FiyatlarBölümler
ROOT: Root Inc

102.48 USD 1.51 (1.50%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ROOT fiyatı bugün 1.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 100.00 ve Yüksek fiyatı olarak 103.50 aralığında işlem gördü.

Root Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ROOT haberleri

Günlük aralık
100.00 103.50
Yıllık aralık
36.87 181.14
Önceki kapanış
100.97
Açılış
100.97
Satış
102.48
Alış
102.78
Düşük
100.00
Yüksek
103.50
Hacim
883
Günlük değişim
1.50%
Aylık değişim
13.61%
6 aylık değişim
-24.34%
Yıllık değişim
173.28%
21 Eylül, Pazar