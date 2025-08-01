货币 / ROOT
ROOT: Root Inc
95.65 USD 2.94 (2.98%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ROOT汇率已更改-2.98%。当日，交易品种以低点95.21和高点98.21进行交易。
关注Root Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ROOT新闻
- 3 No-Brainer Fintech Growth Stocks to Buy With $2,000 Right Now
- Does Technology Power Root's Competitive Edge in Insurance?
- Roots Q2 2025 presentation highlights 17.8% DTC comparable sales growth, narrowing losses
- Investment Income: Is it a Strategic Growth Lever for ROOT?
- Aon Joins Forces With Scuderia Ferrari HP in Multi-Year Partnership
- Root: A Very Undervalued Stock In A Great Industry (NASDAQ:ROOT)
- ROOT Loses 33% in 3 Months, Trades at a Premium: How to Play the Stock
- ROOT's Policy Growth Steady: Will it Fuel Premium Acceleration?
- Elon Musk Sounds This FSD Warning As Tesla Remains All-In On Autonomy
- Zacks.com featured highlights include Carpenter Technology, Virtu Financial and Root
- 3 Momentum Anomaly Stocks to Buy as Markets Look Beyond Tariffs
- Root: Growth Is Getting Expensive (NASDAQ:ROOT)
- Jefferies lowers Root stock price target to $138 on growth concerns
- Nichols chair and people director purchase company shares
- Keefe, Bruyette & Woods lowers Root stock price target to $165 from $170
- Top 3 Financial Stocks That Are Set To Fly This Quarter - Prospect Capital (NASDAQ:PSEC), Baldwin Insurance (NASDAQ:BWIN)
- Nichols interim finance director purchases 500 shares
- Root earnings beat by $0.77, revenue topped estimates
- Root (ROOT) Q2 Net Income Hits $22M
- Root, Inc. (ROOT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- United Fire Group (UFCS) Tops Q2 Earnings Estimates
- Will These 4 Insurance Stocks Deliver a Q2 Earnings Surprise?
- Can Root Keep the Surprise Streak Alive This Earnings Season?
- Can Lemonade Keep its Beat Streak Alive in Q2 Earnings?
日范围
95.21 98.21
年范围
36.87 181.14
- 前一天收盘价
- 98.59
- 开盘价
- 97.70
- 卖价
- 95.65
- 买价
- 95.95
- 最低价
- 95.21
- 最高价
- 98.21
- 交易量
- 206
- 日变化
- -2.98%
- 月变化
- 6.04%
- 6个月变化
- -29.38%
- 年变化
- 155.07%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值