Währungen / ROOT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ROOT: Root Inc
100.97 USD 5.68 (5.96%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ROOT hat sich für heute um 5.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 97.00 bis zu einem Hoch von 102.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Root Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ROOT News
- 3 No-Brainer Fintech Growth Stocks to Buy With $2,000 Right Now
- Does Technology Power Root's Competitive Edge in Insurance?
- Roots steigert vergleichbaren DTC-Umsatz um 17,8 % und verringert Verluste im zweiten Quartal 2025
- Roots Q2 2025 presentation highlights 17.8% DTC comparable sales growth, narrowing losses
- Investment Income: Is it a Strategic Growth Lever for ROOT?
- Aon Joins Forces With Scuderia Ferrari HP in Multi-Year Partnership
- Root: A Very Undervalued Stock In A Great Industry (NASDAQ:ROOT)
- ROOT Loses 33% in 3 Months, Trades at a Premium: How to Play the Stock
- ROOT's Policy Growth Steady: Will it Fuel Premium Acceleration?
- Elon Musk Sounds This FSD Warning As Tesla Remains All-In On Autonomy
- Zacks.com featured highlights include Carpenter Technology, Virtu Financial and Root
- 3 Momentum Anomaly Stocks to Buy as Markets Look Beyond Tariffs
- Root: Growth Is Getting Expensive (NASDAQ:ROOT)
- Jefferies lowers Root stock price target to $138 on growth concerns
- Nichols chair and people director purchase company shares
- Keefe, Bruyette & Woods lowers Root stock price target to $165 from $170
- Top 3 Financial Stocks That Are Set To Fly This Quarter - Prospect Capital (NASDAQ:PSEC), Baldwin Insurance (NASDAQ:BWIN)
- Nichols interim finance director purchases 500 shares
- Root earnings beat by $0.77, revenue topped estimates
- Root (ROOT) Q2 Net Income Hits $22M
- Root, Inc. (ROOT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- United Fire Group (UFCS) Tops Q2 Earnings Estimates
- Will These 4 Insurance Stocks Deliver a Q2 Earnings Surprise?
- Can Root Keep the Surprise Streak Alive This Earnings Season?
Tagesspanne
97.00 102.08
Jahresspanne
36.87 181.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 95.29
- Eröffnung
- 97.24
- Bid
- 100.97
- Ask
- 101.27
- Tief
- 97.00
- Hoch
- 102.08
- Volumen
- 904
- Tagesänderung
- 5.96%
- Monatsänderung
- 11.94%
- 6-Monatsänderung
- -25.45%
- Jahresänderung
- 169.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K