ROOT: Root Inc
100.97 USD 5.68 (5.96%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ROOTの今日の為替レートは、5.96%変化しました。日中、通貨は1あたり97.00の安値と102.08の高値で取引されました。
Root Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
97.00 102.08
1年のレンジ
36.87 181.14
- 以前の終値
- 95.29
- 始値
- 97.24
- 買値
- 100.97
- 買値
- 101.27
- 安値
- 97.00
- 高値
- 102.08
- 出来高
- 904
- 1日の変化
- 5.96%
- 1ヶ月の変化
- 11.94%
- 6ヶ月の変化
- -25.45%
- 1年の変化
- 169.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K