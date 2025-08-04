통화 / ROOT
ROOT: Root Inc
102.48 USD 1.51 (1.50%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ROOT 환율이 오늘 1.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 100.00이고 고가는 103.50이었습니다.
Root Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ROOT News
일일 변동 비율
100.00 103.50
년간 변동
36.87 181.14
- 이전 종가
- 100.97
- 시가
- 100.97
- Bid
- 102.48
- Ask
- 102.78
- 저가
- 100.00
- 고가
- 103.50
- 볼륨
- 883
- 일일 변동
- 1.50%
- 월 변동
- 13.61%
- 6개월 변동
- -24.34%
- 년간 변동율
- 173.28%
20 9월, 토요일