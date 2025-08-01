Валюты / ROOT
ROOT: Root Inc
98.59 USD 1.61 (1.61%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ROOT за сегодня изменился на -1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.78, а максимальная — 100.80.
Следите за динамикой Root Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ROOT
- 3 No-Brainer Fintech Growth Stocks to Buy With $2,000 Right Now
- Does Technology Power Root's Competitive Edge in Insurance?
- Roots Q2 2025 presentation highlights 17.8% DTC comparable sales growth, narrowing losses
- Investment Income: Is it a Strategic Growth Lever for ROOT?
- Aon Joins Forces With Scuderia Ferrari HP in Multi-Year Partnership
- Root: A Very Undervalued Stock In A Great Industry (NASDAQ:ROOT)
- ROOT Loses 33% in 3 Months, Trades at a Premium: How to Play the Stock
- ROOT's Policy Growth Steady: Will it Fuel Premium Acceleration?
- Elon Musk Sounds This FSD Warning As Tesla Remains All-In On Autonomy
- Zacks.com featured highlights include Carpenter Technology, Virtu Financial and Root
- 3 Momentum Anomaly Stocks to Buy as Markets Look Beyond Tariffs
- Root: Growth Is Getting Expensive (NASDAQ:ROOT)
- Jefferies lowers Root stock price target to $138 on growth concerns
- Nichols chair and people director purchase company shares
- Keefe, Bruyette & Woods lowers Root stock price target to $165 from $170
- Top 3 Financial Stocks That Are Set To Fly This Quarter - Prospect Capital (NASDAQ:PSEC), Baldwin Insurance (NASDAQ:BWIN)
- Nichols interim finance director purchases 500 shares
- Root earnings beat by $0.77, revenue topped estimates
- Root (ROOT) Q2 Net Income Hits $22M
- Root, Inc. (ROOT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- United Fire Group (UFCS) Tops Q2 Earnings Estimates
- Will These 4 Insurance Stocks Deliver a Q2 Earnings Surprise?
- Can Root Keep the Surprise Streak Alive This Earnings Season?
- Can Lemonade Keep its Beat Streak Alive in Q2 Earnings?
Дневной диапазон
94.78 100.80
Годовой диапазон
36.87 181.14
- Предыдущее закрытие
- 100.20
- Open
- 100.80
- Bid
- 98.59
- Ask
- 98.89
- Low
- 94.78
- High
- 100.80
- Объем
- 892
- Дневное изменение
- -1.61%
- Месячное изменение
- 9.30%
- 6-месячное изменение
- -27.21%
- Годовое изменение
- 162.91%
