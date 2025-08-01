Moedas / ROOT
ROOT: Root Inc
99.75 USD 4.46 (4.68%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ROOT para hoje mudou para 4.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 97.00 e o mais alto foi 100.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Root Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ROOT Notícias
Faixa diária
97.00 100.21
Faixa anual
36.87 181.14
- Fechamento anterior
- 95.29
- Open
- 97.24
- Bid
- 99.75
- Ask
- 100.05
- Low
- 97.00
- High
- 100.21
- Volume
- 190
- Mudança diária
- 4.68%
- Mudança mensal
- 10.59%
- Mudança de 6 meses
- -26.35%
- Mudança anual
- 166.00%
