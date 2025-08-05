Devises / ROOT
ROOT: Root Inc
102.48 USD 1.51 (1.50%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ROOT a changé de 1.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 100.00 et à un maximum de 103.50.
Suivez la dynamique Root Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
100.00 103.50
Range Annuel
36.87 181.14
- Clôture Précédente
- 100.97
- Ouverture
- 100.97
- Bid
- 102.48
- Ask
- 102.78
- Plus Bas
- 100.00
- Plus Haut
- 103.50
- Volume
- 883
- Changement quotidien
- 1.50%
- Changement Mensuel
- 13.61%
- Changement à 6 Mois
- -24.34%
- Changement Annuel
- 173.28%
20 septembre, samedi