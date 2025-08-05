CotationsSections
Devises / ROOT
Retour à Actions

ROOT: Root Inc

102.48 USD 1.51 (1.50%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ROOT a changé de 1.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 100.00 et à un maximum de 103.50.

Suivez la dynamique Root Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ROOT Nouvelles

Range quotidien
100.00 103.50
Range Annuel
36.87 181.14
Clôture Précédente
100.97
Ouverture
100.97
Bid
102.48
Ask
102.78
Plus Bas
100.00
Plus Haut
103.50
Volume
883
Changement quotidien
1.50%
Changement Mensuel
13.61%
Changement à 6 Mois
-24.34%
Changement Annuel
173.28%
20 septembre, samedi