ROK: Rockwell Automation Inc

347.82 USD 0.69 (0.20%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ROK fiyatı bugün -0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 343.83 ve Yüksek fiyatı olarak 350.21 aralığında işlem gördü.

Rockwell Automation Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
343.83 350.21
Yıllık aralık
215.10 360.92
Önceki kapanış
348.51
Açılış
346.34
Satış
347.82
Alış
348.12
Düşük
343.83
Yüksek
350.21
Hacim
1.102 K
Günlük değişim
-0.20%
Aylık değişim
2.62%
6 aylık değişim
34.65%
Yıllık değişim
29.49%
21 Eylül, Pazar