Dövizler / ROK
ROK: Rockwell Automation Inc
347.82 USD 0.69 (0.20%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ROK fiyatı bugün -0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 343.83 ve Yüksek fiyatı olarak 350.21 aralığında işlem gördü.
Rockwell Automation Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
343.83 350.21
Yıllık aralık
215.10 360.92
- Önceki kapanış
- 348.51
- Açılış
- 346.34
- Satış
- 347.82
- Alış
- 348.12
- Düşük
- 343.83
- Yüksek
- 350.21
- Hacim
- 1.102 K
- Günlük değişim
- -0.20%
- Aylık değişim
- 2.62%
- 6 aylık değişim
- 34.65%
- Yıllık değişim
- 29.49%
21 Eylül, Pazar