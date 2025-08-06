通貨 / ROK
ROK: Rockwell Automation Inc
348.51 USD 3.85 (1.12%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ROKの今日の為替レートは、1.12%変化しました。日中、通貨は1あたり344.86の安値と350.81の高値で取引されました。
Rockwell Automation Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
344.86 350.81
1年のレンジ
215.10 360.92
- 以前の終値
- 344.66
- 始値
- 344.86
- 買値
- 348.51
- 買値
- 348.81
- 安値
- 344.86
- 高値
- 350.81
- 出来高
- 998
- 1日の変化
- 1.12%
- 1ヶ月の変化
- 2.82%
- 6ヶ月の変化
- 34.91%
- 1年の変化
- 29.75%
