通貨 / ROK
ROK: Rockwell Automation Inc

348.51 USD 3.85 (1.12%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ROKの今日の為替レートは、1.12%変化しました。日中、通貨は1あたり344.86の安値と350.81の高値で取引されました。

Rockwell Automation Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
344.86 350.81
1年のレンジ
215.10 360.92
以前の終値
344.66
始値
344.86
買値
348.51
買値
348.81
安値
344.86
高値
350.81
出来高
998
1日の変化
1.12%
1ヶ月の変化
2.82%
6ヶ月の変化
34.91%
1年の変化
29.75%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K