Валюты / ROK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ROK: Rockwell Automation Inc
342.19 USD 4.25 (1.23%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ROK за сегодня изменился на -1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 338.81, а максимальная — 345.52.
Следите за динамикой Rockwell Automation Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ROK
- Rockwell Automation: Structural Tailwinds, But With A Stretched Valuation (NYSE:ROK)
- DAKT or ROK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Roper's Application Software Growth Picks Up: A Sign of More Upside?
- Rockwell Automation на конференции Morgan Stanley: стратегическое расширение
- Rockwell Automation at Morgan Stanley’s Conference: Strategic Expansion
- 7 No-Brainer Robotics Stocks to Buy Right Now
- Woods Isaac, Rockwell Automation vice president, sells $35551 in ROK stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Woods Isaac sells Rockwell Automation (ROK) stock for $127180
- Rockwell Automation SVP Perducat sells $499k in shares
- Rockwell Automation stock price target raised to $329 at Goldman Sachs
- Cisco To Rally Around 21%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Celanese (NYSE:CE), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Barclays shifts multi-industry ratings as it sees selective upside in second half
- Rockwell Automation (ROK) Reliance on International Sales: What Investors Need to Know
- Wells Fargo downgrades Rockwell Automation on valuation
- This Trade Desk Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Crocs (NASDAQ:CROX), Haemonetics (NYSE:HAE)
- Pinterest To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Crocs (NASDAQ:CROX), Doximity (NYSE:DOCS)
- Rockwell Automation stock downgraded by Wells Fargo on valuation concerns
- Rockwell Automation price target raised to $380 from $370 at KeyBanc
- Rockwell Automation price target raised to $385 from $350 at Morgan Stanley
- Rockwell Automation, Inc. (ROK) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Rockwell Automation, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ROK)
- Rockwell Automation Q3 Earnings Beat Estimates, Sales Increase Y/Y
- What's Going On With Rockwell Automation Stock Wednesday? - Rockwell Automation (NYSE:ROK)
Дневной диапазон
338.81 345.52
Годовой диапазон
215.10 360.92
- Предыдущее закрытие
- 346.44
- Open
- 345.26
- Bid
- 342.19
- Ask
- 342.49
- Low
- 338.81
- High
- 345.52
- Объем
- 1.764 K
- Дневное изменение
- -1.23%
- Месячное изменение
- 0.96%
- 6-месячное изменение
- 32.47%
- Годовое изменение
- 27.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.