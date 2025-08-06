통화 / ROK
ROK: Rockwell Automation Inc
347.82 USD 0.69 (0.20%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ROK 환율이 오늘 -0.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 343.83이고 고가는 350.21이었습니다.
Rockwell Automation Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ROK News
- Rockwell Automation: Structural Tailwinds, But With A Stretched Valuation (NYSE:ROK)
- DAKT or ROK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Roper's Application Software Growth Picks Up: A Sign of More Upside?
- 록웰 오토메이션, 모건 스탠리 컨퍼런스 참가: 전략적 확장
- Rockwell Automation at Morgan Stanley’s Conference: Strategic Expansion
- 7 No-Brainer Robotics Stocks to Buy Right Now
- Woods Isaac, Rockwell Automation vice president, sells $35551 in ROK stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Woods Isaac sells Rockwell Automation (ROK) stock for $127180
- Rockwell Automation SVP Perducat sells $499k in shares
- Rockwell Automation stock price target raised to $329 at Goldman Sachs
- Cisco To Rally Around 21%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Celanese (NYSE:CE), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Barclays shifts multi-industry ratings as it sees selective upside in second half
- Rockwell Automation (ROK) Reliance on International Sales: What Investors Need to Know
- Wells Fargo downgrades Rockwell Automation on valuation
- This Trade Desk Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Crocs (NASDAQ:CROX), Haemonetics (NYSE:HAE)
- Pinterest To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Crocs (NASDAQ:CROX), Doximity (NYSE:DOCS)
- Rockwell Automation stock downgraded by Wells Fargo on valuation concerns
- Rockwell Automation price target raised to $380 from $370 at KeyBanc
- Rockwell Automation price target raised to $385 from $350 at Morgan Stanley
- Rockwell Automation, Inc. (ROK) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Rockwell Automation, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ROK)
- Rockwell Automation Q3 Earnings Beat Estimates, Sales Increase Y/Y
- What's Going On With Rockwell Automation Stock Wednesday? - Rockwell Automation (NYSE:ROK)
일일 변동 비율
343.83 350.21
년간 변동
215.10 360.92
- 이전 종가
- 348.51
- 시가
- 346.34
- Bid
- 347.82
- Ask
- 348.12
- 저가
- 343.83
- 고가
- 350.21
- 볼륨
- 1.102 K
- 일일 변동
- -0.20%
- 월 변동
- 2.62%
- 6개월 변동
- 34.65%
- 년간 변동율
- 29.49%
