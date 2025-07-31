Dövizler / ROG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ROG: Rogers Corporation
81.75 USD 1.71 (2.05%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ROG fiyatı bugün -2.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 81.20 ve Yüksek fiyatı olarak 84.12 aralığında işlem gördü.
Rogers Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ROG haberleri
- Strength Seen in Ouster (OUST): Can Its 13.4% Jump Turn into More Strength?
- Roche, karaciğer hastalığı alanında 89bio’yu 3,5 milyar dolara kadar satın alacak
- AstraZeneca: Fasenra, KOAH denemesinde ana hedefe ulaşamadı
- AstraZeneca says Fasenra misses main goal in COPD trial
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Goldman Sachs downgrades Novartis stock to Sell on growth concerns
- Weight-loss drug manufacturer Novo Nordisk cuts 9000 jobs — and its profit forecast
- Exclusive-Starboard built big stake in BILL Holdings, may run board fight
- Oppenheimer maintains Olema stock rating, sees Pfizer deal as strategic
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Genentech breaks ground on $700 million manufacturing site in North Carolina
- Factbox-The race to launch first weight-loss pill
- World Economic Forum names BlackRock’s Larry Fink, Roche’s Andre Hoffmann as interim co-chairs
- Rothschild bullish on Regeneron as pipeline strength outweighs Eylea decline
- Zealand Pharma posts DKK9.1 bln revenue on Roche deal, holds DKK17 bln cash
- China pharma firms turn to local reagent suppliers to cut costs and delivery times
- Morgan Stanley lifts Novartis, cuts Roche on diverging growth outlooks
- Swiss investors return from a holiday to face the Trump tariff music.
- European shares tick higher after Friday selloff; Swiss stocks slump
- Rogers (ROG) Q2 Revenue Beats by 2%
- Rogers Corporation (ROG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rogers Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ROG)
- Earnings call transcript: Rogers Corp. Q2 2025 misses EPS, stock dips
- Rogers Corp. (ROG) Q2 Earnings Lag Estimates
Günlük aralık
81.20 84.12
Yıllık aralık
51.43 114.05
- Önceki kapanış
- 83.46
- Açılış
- 82.72
- Satış
- 81.75
- Alış
- 82.05
- Düşük
- 81.20
- Yüksek
- 84.12
- Hacim
- 156
- Günlük değişim
- -2.05%
- Aylık değişim
- 6.65%
- 6 aylık değişim
- 20.93%
- Yıllık değişim
- -27.54%
21 Eylül, Pazar