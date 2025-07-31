Valute / ROG
ROG: Rogers Corporation
81.75 USD 1.71 (2.05%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ROG ha avuto una variazione del -2.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 81.20 e ad un massimo di 84.12.
Segui le dinamiche di Rogers Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ROG News
- Strength Seen in Ouster (OUST): Can Its 13.4% Jump Turn into More Strength?
- Rogers (ROG) Q2 Revenue Beats by 2%
- Rogers Corporation (ROG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rogers Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ROG)
- Earnings call transcript: Rogers Corp. Q2 2025 misses EPS, stock dips
- Rogers Corp. (ROG) Q2 Earnings Lag Estimates
Intervallo Giornaliero
81.20 84.12
Intervallo Annuale
51.43 114.05
- Chiusura Precedente
- 83.46
- Apertura
- 82.72
- Bid
- 81.75
- Ask
- 82.05
- Minimo
- 81.20
- Massimo
- 84.12
- Volume
- 156
- Variazione giornaliera
- -2.05%
- Variazione Mensile
- 6.65%
- Variazione Semestrale
- 20.93%
- Variazione Annuale
- -27.54%
20 settembre, sabato