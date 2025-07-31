Divisas / ROG
ROG: Rogers Corporation
81.94 USD 0.18 (0.22%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ROG de hoy ha cambiado un -0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.45, mientras que el máximo ha alcanzado 82.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Rogers Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ROG News
- Rogers (ROG) Q2 Revenue Beats by 2%
- Rogers Corporation (ROG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rogers Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ROG)
- Earnings call transcript: Rogers Corp. Q2 2025 misses EPS, stock dips
- Rogers Corp. (ROG) Q2 Earnings Lag Estimates
Rango diario
80.45 82.69
Rango anual
51.43 114.05
- Cierres anteriores
- 82.12
- Open
- 81.81
- Bid
- 81.94
- Ask
- 82.24
- Low
- 80.45
- High
- 82.69
- Volumen
- 407
- Cambio diario
- -0.22%
- Cambio mensual
- 6.90%
- Cambio a 6 meses
- 21.21%
- Cambio anual
- -27.37%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B