Moedas / ROG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ROG: Rogers Corporation
82.94 USD 1.00 (1.22%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ROG para hoje mudou para 1.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 82.86 e o mais alto foi 84.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Rogers Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ROG Notícias
- Roche adquire 89bio por até US$ 3,5 bilhões em iniciativa para doenças hepáticas
- AstraZeneca diz que Fasenra não atinge objetivo principal em teste para DPOC
- AstraZeneca says Fasenra misses main goal in COPD trial
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Goldman Sachs rebaixa ação da Novartis para Venda devido a preocupações com crescimento
- Goldman Sachs downgrades Novartis stock to Sell on growth concerns
- Weight-loss drug manufacturer Novo Nordisk cuts 9000 jobs — and its profit forecast
- Exclusive-Starboard built big stake in BILL Holdings, may run board fight
- Oppenheimer maintains Olema stock rating, sees Pfizer deal as strategic
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Genentech breaks ground on $700 million manufacturing site in North Carolina
- Factbox-The race to launch first weight-loss pill
- World Economic Forum names BlackRock’s Larry Fink, Roche’s Andre Hoffmann as interim co-chairs
- Rothschild bullish on Regeneron as pipeline strength outweighs Eylea decline
- Zealand Pharma posts DKK9.1 bln revenue on Roche deal, holds DKK17 bln cash
- China pharma firms turn to local reagent suppliers to cut costs and delivery times
- Morgan Stanley lifts Novartis, cuts Roche on diverging growth outlooks
- Swiss investors return from a holiday to face the Trump tariff music.
- European shares tick higher after Friday selloff; Swiss stocks slump
- Rogers (ROG) Q2 Revenue Beats by 2%
- Rogers Corporation (ROG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rogers Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ROG)
- Earnings call transcript: Rogers Corp. Q2 2025 misses EPS, stock dips
- Rogers Corp. (ROG) Q2 Earnings Lag Estimates
Faixa diária
82.86 84.31
Faixa anual
51.43 114.05
- Fechamento anterior
- 81.94
- Open
- 83.06
- Bid
- 82.94
- Ask
- 83.24
- Low
- 82.86
- High
- 84.31
- Volume
- 26
- Mudança diária
- 1.22%
- Mudança mensal
- 8.21%
- Mudança de 6 meses
- 22.69%
- Mudança anual
- -26.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh