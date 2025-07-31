Devises / ROG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ROG: Rogers Corporation
81.75 USD 1.71 (2.05%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ROG a changé de -2.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.20 et à un maximum de 84.12.
Suivez la dynamique Rogers Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ROG Nouvelles
- Strength Seen in Ouster (OUST): Can Its 13.4% Jump Turn into More Strength?
- AstraZeneca annonce que Fasenra n’atteint pas son objectif principal dans l’essai sur la BPCO
- AstraZeneca says Fasenra misses main goal in COPD trial
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Goldman Sachs downgrades Novartis stock to Sell on growth concerns
- Weight-loss drug manufacturer Novo Nordisk cuts 9000 jobs — and its profit forecast
- Exclusive-Starboard built big stake in BILL Holdings, may run board fight
- Oppenheimer maintains Olema stock rating, sees Pfizer deal as strategic
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Genentech breaks ground on $700 million manufacturing site in North Carolina
- Factbox-The race to launch first weight-loss pill
- World Economic Forum names BlackRock’s Larry Fink, Roche’s Andre Hoffmann as interim co-chairs
- Rothschild bullish on Regeneron as pipeline strength outweighs Eylea decline
- Zealand Pharma posts DKK9.1 bln revenue on Roche deal, holds DKK17 bln cash
- China pharma firms turn to local reagent suppliers to cut costs and delivery times
- Morgan Stanley lifts Novartis, cuts Roche on diverging growth outlooks
- Swiss investors return from a holiday to face the Trump tariff music.
- European shares tick higher after Friday selloff; Swiss stocks slump
- Rogers (ROG) Q2 Revenue Beats by 2%
- Rogers Corporation (ROG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rogers Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ROG)
- Earnings call transcript: Rogers Corp. Q2 2025 misses EPS, stock dips
- Rogers Corp. (ROG) Q2 Earnings Lag Estimates
- Rogers Q2 2025 slides: Sequential growth amid EV market challenges
Range quotidien
81.20 84.12
Range Annuel
51.43 114.05
- Clôture Précédente
- 83.46
- Ouverture
- 82.72
- Bid
- 81.75
- Ask
- 82.05
- Plus Bas
- 81.20
- Plus Haut
- 84.12
- Volume
- 156
- Changement quotidien
- -2.05%
- Changement Mensuel
- 6.65%
- Changement à 6 Mois
- 20.93%
- Changement Annuel
- -27.54%
20 septembre, samedi