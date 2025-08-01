Währungen / ROG
ROG: Rogers Corporation
82.35 USD 1.11 (1.33%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ROG hat sich für heute um -1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.09 bis zu einem Hoch von 84.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rogers Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
82.09 84.12
Jahresspanne
51.43 114.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 83.46
- Eröffnung
- 82.72
- Bid
- 82.35
- Ask
- 82.65
- Tief
- 82.09
- Hoch
- 84.12
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -1.33%
- Monatsänderung
- 7.44%
- 6-Monatsänderung
- 21.82%
- Jahresänderung
- -27.01%
