ROG: Rogers Corporation

82.35 USD 1.11 (1.33%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ROG hat sich für heute um -1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.09 bis zu einem Hoch von 84.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rogers Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
82.09 84.12
Jahresspanne
51.43 114.05
Vorheriger Schlusskurs
83.46
Eröffnung
82.72
Bid
82.35
Ask
82.65
Tief
82.09
Hoch
84.12
Volumen
13
Tagesänderung
-1.33%
Monatsänderung
7.44%
6-Monatsänderung
21.82%
Jahresänderung
-27.01%
