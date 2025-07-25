Валюты / ROG
ROG: Rogers Corporation
82.12 USD 0.46 (0.56%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ROG за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.79, а максимальная — 82.50.
Следите за динамикой Rogers Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ROG
Дневной диапазон
80.79 82.50
Годовой диапазон
51.43 114.05
- Предыдущее закрытие
- 81.66
- Open
- 81.65
- Bid
- 82.12
- Ask
- 82.42
- Low
- 80.79
- High
- 82.50
- Объем
- 161
- Дневное изменение
- 0.56%
- Месячное изменение
- 7.14%
- 6-месячное изменение
- 21.48%
- Годовое изменение
- -27.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.